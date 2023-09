Na przeszkodzie wykucia francusko-niemieckiej strategii w sprawie konfliktu na Ukrainie stała początkowo słabość Macrona do Putina. Francuz próbował utrzymywać kontakt z Kremlem. Utrzymywał, że „Rosji nie można upokarzać”. To się jednak zmieniło. W Pałacu Elizejskim zrozumiano, że rosyjski przywódca nie zrezygnuje z imperialnych ambicji, a gotowość do rokowań tylko pozoruje.

Prezydent Francji postawił więc na przyjęcie Ukrainy zarówno do NATO, jak i Unii Europejskiej. Taka wizja ma się znaleźć w przemówieniu programowym dotyczącym przyszłości Wspólnoty, jakie ma wygłosić na początku przyszłego roku.

Olaf Scholz koordynuje ze Stanami Zjednoczonymi politykę wobec Ukrainy Foto: John MACDOUGALL/AFP

Na ile to zbliży Francję i Niemcy, jednak nie wiadomo. O ile Scholz uważa, że przed poszerzeniem należy zreformować Unię, w tym znieść zasadę jednomyślności przy podejmowaniu przez Radę UE decyzji w sprawach zagranicznych, to Macron raczej myśli o „Europie wielu prędkości”. Oba kraje mają też zupełnie inne podejście do kwestii ekologicznych: podczas gdy Francja stawia na energię jądrową, Niemcy zamknęły ostatnie siłownie jądrowe. Znalezienie wspólnych płaszczyzn porozumienia nie jest łatwe.

Są też kwestie personalne. Wraz z Wolfgangiem Schäublem i Peterem Altmaierem z rządu odeszli najbardziej frankofilscy politycy. Inaczej niż Merkel, Scholz nie ma w zwyczaju ciągłego kontaktowania się z Pałacem Elizejskim. Jest o wiele bardziej zamknięty, to odczuwają wszyscy jego partnerzy. Ale Francuzi w sposób szczególny.