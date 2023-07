Polski ambasador wezwany do MSZ Gruzji. Chodzi o badanie Saakaszwilego

Jak poinformowało MSZ Gruzji, w czasie spotkania z p.o. ambasadora Mariuszem Pietrzakiem „wyjaśniono polskiemu dyplomacie, że państwo (Gruzja - red.) jest zainteresowane udzieleniem pełnej informacji publicznej o stanie zdrowia Micheila Saakaszwilego”. Wskazano też, że „kilkukrotnie wyrażano gotowość zaproszenia zagranicznych lekarzy do odwiedzenia Saakaszwilego, jeśli jego rodzina się o to zwróci”.

Mariusz Pietrzak na spotkaniu z szefem MSZ Gruzji Ilią Darcziaszwilim Foto: MSZ Gruzji

Strona gruzińska podkreśliła, że „zachowanie lekarza wchodzącego w skład polskiej misji medycznej wywołało nieporozumienie, zaniepokojenie i podważa wiarygodność procesu”. Poproszony o skomentowanie incydentu polski dyplomata miał powiedzieć, że nie został poinformowany o przyczynach zachowania polskiego lekarza.

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie wydało na razie w tej sprawie żadnego oficjalnego komunikatu.

Micheil Saakaszwili w sądzie. Nagranie wywołało szok

Dwa lata temu były prezydent Gruzji trafił w swej ojczyźnie do więzienia. Wrócił do niej nielegalnie, nie zważając na to, że groziło mu uwięzienie. Wcześniej, przez kilka lat prowadził działalność polityczną w Ukrainie, gdzie był nawet gubernatorem Odessy. Otrzymał też ukraińskie obywatelstwo.