Paweł Zalewski o rebelii Jewgienija Prigożyna: Joe Biden nie zadzwonił do Andrzeja Dudy

- I druga kwestia bardzo istotna dla nas: PiS często mówi, że środek ciężkości polityki europejskiej, w wojny Rosji przeciwko Ukrainie, przesunął się do Polski. To było bardzo wyraźnie widać jak wyglądały międzynarodowe konsultacje, kto z kim rozmawiał. Prezydent (Joe) Biden nie zadzwonił do prezydenta (Andrzeja) Dudy - zauważył. - Mimo że w oczywisty sposób Polska jako kraj, który graniczy z Rosją, jest zapleczem logistycznym wsparcia dla Ukrainy, jest krajem, który w takiej sytuacji zagrożenia powinien mieć sporo do powiedzenia. To pokazuje jak bardzo rząd PiS, a także prezydent, nie zbudowali właściwej pozycji Polski, mimo że podstawy do zbudowania tej pozycji realnie istnieją - podkreślił.

- Rola Polski w konflikcie na wschodzie, we wsparciu Ukrainy, jest absolutnie kluczowa. To się nie przekłada w wyniku złej polityki rządu, złej polityki prezydenta na polską pozycję międzynarodową - dodał.



To był taki moment, w którym oczekiwałem, że rząd i prezydent zwrócą się także do opozycji, będą konsultować także z opozycją sytuację międzynarodową Paweł Zalewski, poseł Polski 2050

Biden 24 czerwca konsultował się - o czym informował Biały Dom - z prezydentem Francji, Emmanuelem Macronem, kanclerzem Niemiec, Olafem Scholzem i premierem Wielkiej Brytanii, Rishim Sunakiem.



Bunt Jewgienija Prigożyna inspirowany przez Kreml? Paweł Zalewski: Władimir Putin, by sobie na to nie pozwolił

- Oczekuję od rządu i prezydenta, że zapewnią rozlokowanie takich jednostek NATO, tak uzbrojonych, by stanowiły one przeciwwagę tego, co jest po drugiej stronie granicy - mówił też Zalewski w kontekście tego, że na Białoruś ma trafić część jednostek Grupy Wagnera.



A czy - zdaniem Zalewskiego - bunt Prigożyna mógł być mistyfikacją, inspirowaną przez Kreml?