Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 372 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że zima, która była bardzo trudna dla Ukrainy, minęła.

Do krótkiej, niespełna 10-minutowej rozmowy między Blinkenem i Ławrowem doszło w czasie szczytu szefów MSZ państw G20, który odbywa się w dniach 1-2 marca w New Delhi.



Wysokiej rangi przedstawiciel administracji USA twierdzi, że rozmowa dotyczyła trzech spraw. Blinken miał przekazać Ławrowowi, że USA będą wspierać Ukrainę zaatakowaną przez Rosję tak długo, jak długo będzie trzeba, by doprowadzić do końca wojny. Sekretarz stanu USA mówił też, że Rosja powinna wycofać się z decyzji o zawieszeniu układu o redukcji zbrojeń strategicznych, New START. Blinken zaapelował też, by Rosja uwolniła uwięzionego pod zarzutem szpiegostwa obywatela USA, byłego żołnierza amerykańskiej piechoty morskiej, Paula Whelana.



Blinken miał "rozwiać wszelkie nadzieje Ławrowa" związane z rzekomą możliwością ograniczenia wsparcia USA dla Ukrainy.

Przedstawiciel administracji USA nie chciał powiedzieć, jak na słowa Blinkena zareagował Ławrow, ale stwierdził, że Blinken nie odniósł wrażenia, że w zachowaniu Rosji w najbliższym terminie może dojść do zmiany.



Rosja nie skomentowała treści rozmowy między Blinkenem a Ławrowem. Rzeczniczka MSZ Rosji, Maria Zacharowa stwierdziła, że to Blinken poprosił o rozmowę z szefem rosyjskiej dyplomacji.



Ostatni raz Blinken rozmawiał z Ławrowem w lipcu 2022 roku. Wówczas, w czasie rozmowy telefonicznej, omawiano kwestię wymiany więźniów między Rosją a USA. Wkrótce później Rosjanie wypuścili z więzienia Brittney Griner, w zamian za uwolnienie przez USA rosyjskiego handlarza bronią, Wiktora Buta.



Blinken i Ławrow ostatni raz spotkali się twarzą w twarz w Genewie, w Szwajcarii, w styczniu 2022 roku, w przededniu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Do kolejnego spotkania miało dojść 24 lutego 2022 roku, ale Blinken odwołał je dwa dni wcześniej po tym, gdy prezydent Rosji, Władimir Putin, uznał niepodległość separatystycznych, samozwańczych republik istniejących na terenie ukraińskiego Donbasu, co bezpośrednio poprzedziło wybuch wojny.