– Oczekujemy Xi Jinpinga z wizytą – powiedział prezydent Władimir Putin najwyższemu rangą chińskiemu dyplomacie Wang Yi.

Rosyjski przywódca przyjął na Kremlu szefa kancelarii komisji ds. międzynarodowych Komitetu Centralnego partii komunistycznej, a wcześniej ministra spraw zagranicznych Chin Wang Yi. Obecnie, wraz z przejściem z resortu do władz rządzącej partii komunistycznej, podlegają mu wszystkie zagraniczne kontakty kraju, łącznie z jego poprzednim ministerstwem.

Chiny nie potępiły rosyjskiej agresji na Ukrainę, ani też nie przyłączyły się do zachodnich sankcji

Wang Yi nic nie odpowiedział na słowa Putina o wizycie chińskiego przywódcy w Moskwie. Jednak już od początku tygodnia pojawiają się informacje, że Xi Jinping odwiedzi rosyjskiego przywódcę – po raz pierwszy od rozpoczęcia przez niego wojny z Ukrainą. Byłoby to duże dyplomatyczne zwycięstwo Putina izolowanego na arenie międzynarodowej.

W ciągu ostatniego roku również Xi uchylał się od wizyty u Putina, jednak obaj przywódcy cztery razy prowadzili rozmowy wideo. Nie wiadomo, co obecnie skłoniło Pekin do włączenia się w poszukiwanie sposobów na zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej. Przewidywana na wiosnę (kwiecień–maj) wizyta byłaby elementem tych wysiłków.

Część rosyjskich polityków ma jednak nadzieję, że Xi Jinping przyjedzie do Moskwy, by wspólnie z nimi świętować 9 maja. Jednak przyjmowanie wojskowej parady rosyjskiej armii uniemożliwiłoby mu rozmowy z Ukraińcami.

Wang Yi już rozmawiał o „chińskim planie zakończenia wojny” (którą Pekin nazywa „konfliktem”) z ukraińskim ministrem spraw zagranicznych Dmytro Kułebą. Zachodnie media podejrzewają, że zawiera on m.in. propozycję zawieszenia broni łącznie z zakazem dostarczania broni Ukrainie. Ukraińcy odmówili ujawniania go, czekając na szczegóły.

Z Pekinu nadchodzą informacje, że sam Xi może wystąpić w najbliższy piątek – w pierwszą rocznicę rosyjskiego ataku na Ukrainę – ze specjalnym przemówieniem, w którym przedstawi swój plan pokojowy.

– Propozycje naszego prezydenta mają najwyższy priorytet – zdążył już jednak powiedzieć Kułeba. Chodzi o dziesięciopunktowy plan zakończenia wojny, przedstawiony jeszcze w grudniu przez Wołodymyra Zełenskiego. Przewiduje on „odzyskanie integralności terytorialnej” przez Ukrainę (łącznie z Krymem), wycofanie rosyjskich wojsk oraz powołanie specjalnego trybunału do sądzenia rosyjskich zbrodni wojennych. Już w czwartek będzie on głosowany na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Jednak bez poniesienia przez Rosję dotkliwej klęski na polu walki Kreml go nie przyjmie.

Ukraińcy odnoszą się ostrożnie do chińskich propozycji, gdyż Pekin i Moskwę łączą silne więzi, m.in. polityczne. – Razem popieramy wielobiegunowość, a także demokratyzację stosunków międzynarodowych, co całkowicie odpowiada kierunkom rozwoju historii. Jest też zgodne z interesami większości państw – mówił zresztą sam Wang Yi na spotkaniu z Putinem na Kremlu.

Jak do tej pory Chiny ani nie potępiły rosyjskiej agresji na Ukrainę, ani też nie przyłączyły się do sankcji przeciw Kremlowi. Coraz częściej pojawiają się informacje, że poprzez ten kraj i jego system bankowy Rosja omija zachodnie sankcje.