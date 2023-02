O możliwej wizycie prezydenta USA w Polsce informowała kilka dni temu stacja CNN. Polska jest rozważana jako przystanek w podróży, która miałaby się odbyć w pierwszą rocznicę napaści Rosji na Ukrainę, w okolicach 24 lutego.

- Pojadę do Polski, ale jeszcze nie wiem kiedy - odpowiedział w poniedziałek Biden na pytania dziennikarzy w drodze ze śmigłowca Marine One do Białego Domu.

Informację o przygotowywaniu wizyty prezydenta USA w Polsce potwierdził w piątek Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.



- Jak wiemy, także i z ust samego pana prezydenta Bidena, pan prezydent Biden zamierza przyjechać do Polski. Dzisiaj ta rozmowa dotyczyła także tych ewentualnych planów na najbliższy czas. Oczywiście szczegóły takiej wizyty będą przekazywane w odpowiednim czasie, wtedy, kiedy zostanie wskazana konkretna data, kiedy zostaną rozpoczęte konkretne przygotowania – powiedział na konferencji prasowej w Waszyngtonie.

– Ta dzisiejsza tutaj moja rozmowa i w Narodowej Radzie Bezpieczeństwa, czyli w bezpośrednim zapleczu pana prezydenta Bidena, i tutaj w Departamencie Stanu, to był duży krok naprzód, jeśli chodzi o intensyfikację spotkań na najwyższym szczeblu politycznym pomiędzy naszymi prezydentami - dodał były wiceminister spraw zagranicznych, cytowany przez serwis 300polityka.pl.

Urzędnicy administracji Bidena, których cytowała wcześniej CNN zastrzegli, że podróż Bidena na terytorium Ukrainy jest mało prawdopodobna, ze względu na bezpieczeństwo.