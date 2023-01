Waszyngton wyraził poparcie dla zapowiedzianych przez Tokio dużych inwestycji w obronność - w ciągu pięciu lat japoński rząd chce wydać na Siły Samoobrony ok. 320 mld dolarów.



Reklama

We wspólnym oświadczeniu wydanym przez USA i Japonię po spotkaniu szefów resortów obrony i szefów dyplomacji obu krajów czytamy, że Waszyngton i Tokio "przedstawiły wizję zmodernizowanego Sojuszu, gotowego do zwycięstwa w nowej erze strategicznej rywalizacji”.

Czytaj więcej Polityka USA wzmocnią swoje siły w Japonii. Więcej pocisków przeciwokrętowych USA znacząco zwiększą swój potencjał w zakresie pocisków do zwalczania okrętów w Japonii, w ramach szerszych starań podejmowanych w celu odstraszenia Chin - podaje Reuters, powołując się na trzech przedstawicieli administracji USA.

- Zgadzamy się co do tego, że Chińska Republika Ludowa stwarza największe strategiczne wyzwanie, z jakim my i nasi sojusznicy się mierzymy - powiedział sekretarz stanu USA, Antony Blinken, na konferencji prasowej.



Sekretarz obrony USA, Lloyd Austin, ogłosił plany dotyczące utworzenia w Japonii liczącego 2 tysiące żołnierzy piechoty morskiej Pułku Obrony Wybrzeża (Marine Littoral Regiment), który ma być uzbrojony m.in. w pociski przeciwokrętowe.

Reklama

Blinken oświadczył też, że obie strony zgodziły się rozszerzyć obowiązywanie porozumienia o współpracy wojskowej między USA a Japonią, tak aby objąć nim również przestrzeń kosmiczną.



Austin ma w czwartek spotkać się ponownie z ministrem obrony Japonii, Yasukazu Hamadą w Pentagonie, przed piątkowym spotkaniem prezydenta USA, Joe Bidena i japońskiego premiera, Fumio Kishidy.



Biden i Kishida - jak podaje Reuters - mają rozmawiać o kwestiach związanych z bezpieczeństwem i globalną gospodarką.

Czytaj więcej Dyplomacja USA chcą rozproszyć siły piechoty morskiej na wyspach Okinawy. Chodzi o Chiny Stany Zjednoczone zamierzają do 2026 roku rozproszyć jednostki piechoty morskiej na wyspach japońskiej prefektury Okinawa, uzbrajając je w broń rakietową, w ramach działań odstraszających Chiny. Waszyngton ma rozmawiać o tym z Tokio we wtorek - informuje dziennik "Yomiuri Shimbun"

Japonia, która na mocy powojennej konstytucji narzuconej jej przez USA, jest krajem pacyfistycznym, zamierza zwiększyć wydatki na obronność do 2 proc. PKB oraz pozyskać pociski zdolne razić cele nawodne i naziemne na odległość do 1 000 km.



Blinken, pytany o te plany stwierdził, że USA "witają tę nową strategię z radością, zwłaszcza, że jest zbieżność między strategią USA a strategią Japonii" w tym zakresie.

Reklama

W Japonii stacjonuje obecnie 18 tys. żołnierzy piechoty morskiej USA

Reuters informował wcześniej, że Amerykanie wyślą pociski przeciwokrętowe do Japonii Japonii wraz z Pułkiem Obrony Wybrzeża liczącym 2 tys. żołnierzy, którzy wymienią żołnierzy obecnie stacjonujących w Japonii. Ma to mieć miejsce do 2025 roku.



Ponadto do Japonii ma przybyć wiosną ok. 300 żołnierzy piechoty morskiej USA i 13 jednostek pływających, które mają pomagać w transporcie amerykańskich i japońskich żołnierzy i sprzętu, co pozwoli na szybki przerzut wojsk.

W Japonii stacjonuje obecnie 18 tys. żołnierzy piechoty morskiej USA - większość w bazach na Okinawie, która wchodzi w skład archipelagu wysp rozciągających się na skraju Morza Wschodniochińskiego w odległości ok. 100 km od Tajwanu.

Łącznie w Japonii stacjonuje ok. 54 tysięcy żołnierzy USA.

Austin w czasie konferencji prasowej zwrócił uwagę na zwiększoną intensywność chińskich działań wojskowych w rejonie Cieśniny Tajwańskiej, ale wyraził wątpliwość co do tego czy Chiny planują wkrótce inwazję na wyspę, którą Pekin uważa za zbuntowaną prowincję.