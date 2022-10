- Zawsze jestem gotowy do odbudowywania współpracy, ale to odbudowanie nie jest bezwarunkowe. Węgry muszą zmienić swoją politykę, jeżeli chcą być naprawdę wiarygodnym partnerem dla Polski - powiedział w rozmowie z TVN24 prezydencki minister, Jakub Kumoch. - Dla Polski dzisiaj 95 proc. polityki zagranicznej to jest bezpieczeństwo - dodał.