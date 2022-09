Mateusz Morawiecki zapowiedział w niedzielę, że rząd wystąpi w sprawie reparacji notą dyplomatyczną do Niemiec, choć nie wskazał kiedy. A dopiero to oznaczałoby postawienie tej kwestii na agendzie dwustronnych relacji.

Daty nie ma, być może dlatego, że rozpoczęcie formalnych kroków niosłoby poważne ryzyko dla PiS. Na rok przed wyborami mogłoby się okazać, że działania władz są bezskuteczne.

Szanse na uzyskanie od Niemiec rekompensat za straty poniesione w czasie wojny są właściwie żadne. Za to koszty dla naszego kraju bardzo realne.

W Warszawie nie opracowano nawet strategii dochodzenia roszczeń: argumentów prawnych, które pozwoliłyby na ich uzyskanie, czy znalezienie międzynarodowego sądu, który mógłby tym się zająć.

– Polski rząd oczekuje, że ten raport będzie początkiem długiej drogi prowadzącej do wypłaty reparacji. Sądzi, że skłoni to Niemcy do rozpoczęcia rozmów w tej sprawie. Tak się jednak nie stanie. Jeśli ta kwestia zostanie przez polską stronę postawiona formalnie na agendzie dyplomatycznej, odpowiedź Berlina będzie równie krótka, jak ta, którą uzyskał rząd grecki: sprawa jest zamknięta. Niemcy nie zajmują tu wyjątkowej postawy wobec Polski. RFN od wielu dekad nie płaci żadnemu państwu reparacji. To jest sprawa zamknięta wobec wszystkich – mówią „Rz” źródła rządowe w Berlinie.

Nikt nie próbuje regulować, kto ma rządzić w Niemczech, chociaż legalnie działają tam partie mające bardzo skomplikowany stosunek do przeszłości hitlerowskiej - mówił w Stalowej Woli prezes PiS Jarosław Kaczyński przekonując, że jednym z wyzwań stojących przed Polską jest "to, żebyśmy jednak zachowali suwerenność" i żeby to Polacy, a nie UE, wyznaczali, kto ma w Polsce rządzić.

Ale już teraz inicjatywa PiS niesie poważny koszt dla Polski. Przede wszystkim polityczny: od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę nasz kraj przez swoje położenie i potencjał nabrał strategicznego znaczenia dla Stanów Zjednoczonych i UE. I mógł to wykorzystać politycznie. Otwarty spór z najważniejszym sąsiadem stawia to pod znakiem zapytania. Jest jednak też bardziej namacalna cena w relacjach polsko-niemieckich.

– To jest inicjatywa kontrproduktywna. Polskie władze uderzają tam, gdzie nie ma drzwi, a jest tylko ściana. Bo drzwi są gdzie indziej – mówią „Rz” źródła rządowe w Berlinie. – Niemcy byłyby gotowe pokazać powagę, z jaką traktują swoją historyczną odpowiedzialność za krzywdy wyrządzone Polsce poprzez symboliczne gesty, jak pomnik w Berlinie poświęcony polskim ofiarom wojny, wsparcie humanitarne dla pozostających w potrzebie jeszcze żyjących ofiar niemieckiej okupacji czy udział w planowanych lub realizowanych projektach odbudowy, jak warszawskie pałace Saski i Brühla. Ale to nie jest możliwe w obecnej atmosferze, bo każdy taki gest byłby traktowany jako ustępstwo pod presją polskich władz. I to ustępstwo dalece niewystarczające. Polska inicjatywa prowadzi więc do usztywnienia stanowiska Niemiec.

Jarosław Kaczyński przedstawił 1 września raport o stratach, jakie poniósł nasz kraj w czasie niemieckiej okupacji.