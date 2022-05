"Akcesja Finlandii do NATO poważnie zaszkodzi dwustronnym relacjom fińsko-rosyjskim, utrzymaniu stabilności i bezpieczeństwa w północnej Europie" - czytamy w oświadczeniu MSZ Rosji.

Prezydent i premier Finlandii wydali 12 maja rano wspólne oświadczenie, w którym stwierdzają, że neutralna dotychczas Finlandia powinna "niezwłocznie" przystąpić do NATO.

Od dekad polityka militarnego niezaangażowania służyła stabilności północnej Europy Komunikat MSZ Rosji

"Rosja będzie zmuszona do podjęcia kroków odwetowych, zarówno militarno-technicznej, jak i innej natury, by powstrzymać zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego, które pojawią się" w związku z wejściem Finlandii do NATO - podkreśla rosyjski MSZ.

Wcześniej rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow mówił, że wejście Finlandii do NATO będzie zagrażać Rosji.

"Helsinki powinny być świadome odpowiedzialności i konsekwencji takiego kroku" - podkreśla rosyjski MSZ w kontekście potencjalnego wejścia Finlandii do NATO.

MSZ Rosji przypomina też, że wejście Finlandii do NATO będzie stanowić "bezpośrednie naruszenie prawnych zobowiązań Finlandii - Paryskiego Traktatu Pokojowego z 1947 roku oraz Rosyjsko-Fińskiego Traktatu z 1992 roku o wzajemnych relacjach".

"Od dekad polityka militarnego niezaangażowania służyła stabilności północnej Europy" - podkreśla MSZ Rosji. "Rola czynnika wojskowego została zredukowana do zera" - czytamy w komunikacie.



Rosyjski MSZ podkreśla. że jest przekonane iż "celem NATO jest dalsza ekspansja w kierunku granic Rosji, by stworzyć kolejną flankę zagrożenia wojskowego dla naszego kraju".

Stosunek władz Szwecji i Finlandii, a także społeczeństw tych krajów do członkostwa w NATO zmienił się po rozpoczęciu przez Rosję inwazji przeciw Ukrainie. Obecnie większość Szwedów i Finów popiera wejście ich państw do Sojuszu Północnoatlantyckiego.