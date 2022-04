- Odpowiedź była pozytywna, ale rosyjski prezydent powiedział, że ma określone warunki - powiedział Orban.



Premier Węgier miał zaproponować, by w rozmowach wzięli też udział: prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Olaf Scholz - co oznaczałoby, że rozmowy odbyłyby się w ramach tzw. formatu normandzkiego.



Orban miał też apelować do Putina, by ten zgodzi się na zawieszenie broni na Ukrainie.

Premier Węgier był też pytany, w czasie konferencji prasowej, którą ze stron wojny na Ukrainie nazwałby agresorem. - To wojna rozpoczęta przez Rosję, co oznacza agresję. To jest stanowisko UE, w tym Węgier - powiedział Orban.

Premier Węgier mówił też, że okrucieństwa, do których dochodzi na Ukrainie, powinny być przedmiotem dochodzenia. Jak dodał w obecnym świecie trzeba uważnie decydować o tym, w co się wierzy, ponieważ łatwo jest wszystko sfałszować.

Orban mówił, że celem sojuszu Polski i Węgier jest wspólna obrona interesów obu krajów w Brukseli

Orban był też pytany o relacje polsko-węgierskie. Przyznał, że stosunkom tym zaszkodziły "różne stanowiska" obu krajów w kwestii wojny na Ukrainie.

Premier Węgier dodał jednocześnie, że różnica opinii w tej kwestii nie jest problemem, ponieważ współpraca polsko-węgierska nie opiera się na "sojuszu geopolitycznym". Jak mówił celem sojuszu Polski i Węgier jest wspólna obrona interesów obu krajów w Brukseli i wzmacnianie swojej pozycji w sporach z UE. - Ten sojusz pozostaje silny i nietknięty - zapewnił Orban.