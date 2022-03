- Musimy podjąć kroki prawne. Kiedy będziemy już częścią Federacji Rosyjskiej, w ramach Federacji Rosyjskiej istnieją procedury, które są związane ze zjednoczeniem podmiotów - powiedział Bibiłow w rozmowie z telewizją Rossija 24.

- Wierzę, że zjednoczenie z Rosją jest naszym celem strategicznym. To nasza droga, aspiracja mieszkańców. I będziemy podążać tą drogą. W najbliższym czasie podejmiemy odpowiednie kroki prawne. Republika Osetii Południowej będzie częścią swojej historycznej ojczyzny - Rosji - mówił dzień wcześniej Bibiłow, którego słowa przytaczało w wydanym w środę oświadczeniu biuro prasowe partii Jedna Rosja.

- Osetia Południowa może stać się częścią Federacji Rosyjskiej jako jeden z krajów związkowych. Sądzę, że zjednoczenie Osetii jest niezbędne - stwierdził Bibiłow.



- Osetia, bez zwątpienia, musi zostać zjednoczona - dodał.



W kontekście kroków jakie władze separatystycznej republiki, którą międzynarodowa społeczność uważa za część Gruzji, podejmą, by dołączyć do Federacji Rosyjskiej, Bibiłow wskazał, że będzie to wymagać rozpisania plebiscytu, tak aby zdanie w tej sprawie mogli wyrazić mieszkańcy Osetii Południowej.

Tymczasem przewodniczący parlamentu Abchazji, innej samozwańczej republiki, znajdującej się na terytorium Gruzji, Walery Kwarchia stwierdził, że "konstytucja Abchazji nie pozwala republice zrzec się niepodległości", co wyklucza możliwość dołączenia do Rosji.



Po rosyjsko-gruzińskiej wojnie w 2008 roku separatystyczne Osetia Południowa i Abchazja oddzieliły się od Gruzji. Niepodległość tę uznały jedynie Rosja, Nikaragua, Wenezuela, wyspiarskie państwo Nauru oraz Syria. W 2011 roku, zapytany o ewentualne dołączenie Osetii Południowej do Rosji, ówczesny premier Władimir Putin odpowiedział, że „wszystko będzie zależało od narodu osetyjskiego". Z kolei w marcu 2015 roku Rosja i Osetia Południowa podpisały porozumienie o współpracy i integracji.