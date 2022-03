Były szef MSZ: Francja i Niemcy wykorzystywały format normandzki do realizacji swoich celów

- Format normandzki nie przybliżył nas do pokoju, można wręcz powiedzieć, że umożliwił Rosji zbudowanie potencjału militarnego. Francja i Niemcy traktowały go jako instrument służący realizacji ich własnych celów. UE przymykała oko, bo zdejmowało to z niej odpowiedzialność - uważa były szef MSZ Jacek Czaputowicz.