Wpis Grahama na Twitterze wskazywał, że zachęca on do zamachu na życie Władimira Putina - senator nawiązał m.in. do osoby płk. Clausa von Stauffenberga, który w 1944 roku dokonał nieudanego zamachu na Adolfa Hitlera.



- Niestety, w tak napiętej atmosferze, jeszcze bardziej napiętej w takich krajach, jak USA, gdzie dochodzi do histerycznego maksimum ataku rusofobii, trudno jest dobierać słowa - stwierdził Pieskow.

Jak dodał "nie wszyscy są w stanie zachować przytomność umysłu".

W USA dochodzi do histerycznego maksimum ataku rusofobii Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla

Pieskow przekonywał też, że sankcje nałożone na Rosję przez Zachód nie sprawią, że Rosjanie odwrócą się od Władimira Putina.

- Jeśli celem tych sankcji jest sprawienie, aby Rosjanie zmienili swoje stanowisko, przestali popierać naszego prezydenta, to te sankcje nie mają szans przynieść powodzenia - przekonywał Pieskow.



Ambasada Rosji w USA - w związku z wypowiedzą Grahama na Twitterze - domaga się "zdecydowanego potępienia" jego słów przez amerykańskie władze.