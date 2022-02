- Po pierwsze, prezydent Putin zawsze był zwolennikiem negocjacji i dyplomacji - zapewniał Pieskow w poniedziałek późnym wieczorem w rozmowie z CNN.

Reklama

Rzecznik rosyjskiego prezydenta zauważył, że to Putin zainicjował rozmowy o gwarancji bezpieczeństwa dla federacji Rosyjskiej, ale kwestia Ukrainy to jedynie część większego problemu gwarancji rosyjskiego bezpieczeństwa i w tej sprawie Władimir Putin "oczywiście" skłonny jest do negocjacji - zapewnił Pieskow.

Czytaj więcej Dyplomacja Rosyjski dyplomata: Rosja miałaby najechać Ukrainę w środę? Niedorzeczne Płynące z USA doniesienia, że Rosja miałaby rozpocząć inwazję na Ukrainę w środę, 16 lutego są "dziwaczne i niedorzeczne" - ocenił Dmitrij Polianski, pierwszy zastępca stałego przedstawiciela Federacji Rosyjskiej przy ONZ.

Twierdzenia państw Zachodu o przygotowywanej przez Rosję inwazji na Ukrainę Pieskow nazwał "pustymi i bezpodstawnymi", a Zachód traktuje je jako pretekst do eskalacji napięcia. Bo, przekonywał Pieskow, "Rosja dla nikogo nie stanowi zagrożenia".

Moskwa oczekuje, że NATO zrezygnuje z ekspansji na wschód w postaci włączenia w swoje szeregi Ukrainy i rozmieszczania broni ofensywnej na terenie tego kraju. Strony odbyły kilka rund rozmów, w tym spotkanie ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa z sekretarzem stanu USA Antony Blinkenem, jednak nadal nie ma porozumienia w tej sprawie.

Reklama

Dziś w Moskwie przebywa minister spraw zagranicznych Polski Zbigniew Rau. W rozmowach na temat konfliktu wokół Ukrainy ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem wystąpi w podwójnej roku - szefa polskiej dyplomacji i przedstawiciela OBWE, w której Polska objęła w styczniu prezydencję.