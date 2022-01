Przedstawiciele brytyjskiego rządu spodziewają się, że w przypadku nałożenia przez Zachód sankcji na Rosję po agresji Rosji przeciw Ukrainie, Moskwa odpowie użyciem importowanego na Zachód gazu i ropy w charakterze broni, co może doprowadzić do rekordowego wzrostu cen tych surowców energetycznych - pisze "The Times".