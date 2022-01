„Biedafirmy” – czy można tak mówić o polskich przedsiębiorstwach? Co jest największą przeszkodą dla drobnego biznesu w Polsce? Jak motywować małe firmy do rozwoju? Jak rodziła się polska przedsiębiorczość? O tym w podcaście „Posłuchaj, Plus Minus” z Krzysztofem Adamem Kowalczykiem, szefem działu ekonomicznego „Rzeczpospolitej”, rozmawia Michał Płociński.