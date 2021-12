"Otrzymaliśmy propozycję NATO i teraz ją rozważamy" - podaje TASS powołując się na rosyjski MSZ.

Moskwa przed kilkunastoma dniami przekazała propozycje dotyczące projektu umowy zawierającej gwarancje bezpieczeństwa dla Rosji stronie amerykańskiej. Propozycje obejmują: wykluczenie dalszego rozszerzania NATO i akcesji Ukrainy do Sojuszu; zobowiązanie do tego, aby nie rozmieszczać dodatkowych żołnierzy i systemów uzbrojenia na terytorium państw, które nie należały do NATO przed majem 1997 roku (a więc przed przystąpieniem do NATO państw Europy środkowo-wschodniej, w tym Polski) - z wyjątkiem sytuacji, w której NATO i Rosja osiągną porozumienie co do takiego rozmieszczenia.

Ponadto NATO miałoby zobowiązać się do porzucenia wszelkich wojskowych działań na Ukrainie, w Europie wschodniej, na Kaukazie i w Azji Centralnej.

Obie strony miałyby też zobowiązać się do tego, by nie rozmieszczać rakiet krótkiego i średniego zasięgu w miejscach, z których mogłyby one dosięgnąć terytorium drugiej strony.

Rosja i NATO miałyby też zobowiązać się do rezygnacji z organizowania ćwiczeń formacji większych niż brygada w ustalonym obszarze przygranicznym oraz do regularnej wymiany informacji o ćwiczeniach wojskowych.

Ponadto warunki stawiane przez Rosję przewidują, że Rosja i NATO zadeklarowałyby, że nie są przeciwnikami i zgodziły się rozstrzygać wszystkie spory pokojowo, bez użycia siły. Między Rosją i NATO miałaby też być uruchomiona gorąca linia do kontaktów w sytuacjach nadzwyczajnych.

USA, NATO i Ukraina od kilku tygodni alarmują, że Rosja gromadzi duże siły wojskowe przy granicy z Ukrainą, co może być zapowiedzią militarnej agresji. Rosja zaprzecza, jakoby chciała dokonać inwazji na Ukrainę, ale jednocześnie sygnalizuje, że gdyby Ukraina podjęła próbę siłowego rozwiązania konfliktu na wschodzie Ukrainy, wówczas Moskwa byłaby zmuszona do interwencji. Sytuacja między Rosją a USA i NATO jest na tyle napięta, że porównuje się ją do kryzysu kubańskiego z 1962 roku, gdy świat znalazł się na krawędzi wojny atomowej.

W czwartek prezydent Rosji, Władimir Putin mówił, że Rosja chce uniknąć konfliktu, ale oczekuje "natychmiastowej" reakcji USA i sojuszników Waszyngtonu w kwestii gwarancji bezpieczeństwa, których domaga się Moskwa. Rosja chce, aby rozmowy z USA na ten temat rozpoczęły się w styczniu w Genewie.



Prezydent USA, Joe Biden mówił już, że niektóre propozycje Rosji są nie do zaakceptowania, ale Waszyngton ma przedstawić swoje propozycje dotyczące możliwych rozwiązań i formatu rozmów.



Zachód odrzuca m.in. możliwość zagwarantowania Rosji, że Ukraina nigdy nie zostanie członkiem NATO.