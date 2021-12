Żołnierze brytyjskich wojsk inżynieryjnych mają wesprzeć działania Polski zmierzające do wzmocnienia ochrony granicy Polski z Białorusią.

Reklama

Brytyjczycy, jak informował wcześniej szef MON Mariusz Błaszczak, mają pomagać m.in. w naprawianiu ogrodzenia, niszczonego przez próbujących nielegalnie przekroczyć granicę Polski imigrantów. Mają też pomóc w utrzymaniu drożnych szlaków komunikacyjnych w rejonie granicy,

"Zawsze będziemy wspierać naszych sojuszników w zapewnianiu bezpieczeństwa w Europie" - podkreślił sekretarz obrony Wielkiej Brytanii, Ben Wallace jak dodał Wielka Brytania udzieli "niebojowego wsparcia" dla "polskich wysiłków zmierzających do ochrony granicy Polski" z wykorzystaniem "eksperckiej wiedzy inżynieryjnej".

Czytaj więcej Społeczeństwo Sondaż: Polacy chcą budowy zapory na granicy Polski z Białorusią "Czy popiera Pani/Pan budowę zapory na granicy Polski z Białorusią?" - takie pytanie zadaliśmy uczestnikom sondażu SW Research dla rp.pl.

Resort obrony Wielkiej Brytanii podał, że brytyjscy żołnierze zostaną w Polsce do kwietnia.

Reklama

Brytyjczycy mają pomagać m.in. w naprawianiu ogrodzenia, niszczonego przez próbujących nielegalnie przekroczyć granicę Polski imigrantów

Polska i UE oskarżają Białoruś o celowe wywołanie kryzysu migracyjnego na granicach Białorusi z państwami Unii, w odwecie za sankcje nałożone na reżim w Mińsku przez Brukselę. W związku z kryzysem na granicy z Białorusią do czerwca 2022 roku ma na niej powstać mająca ponad 5 metrów wysokości zapora. Koszt jej budowy to ok. 1,5 mld zł.