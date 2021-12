- Przez cztery lata trzykrotnie zwiększymy przychody grupy, a 60 proc. z nich będzie generował kanał online. Wiemy, jak to zrobić – mówi Szymon Filipczak, dyrektor ds. strategii i rozwoju w Grupie CCC, gość programu "Rzecz o Biznesie". – Roślinnych zamienników nie sposób odróżnić od zwykłych wyrobów z mięsa. Dużo w nie zainwestowaliśmy, gdyż jesteśmy przekonani, że ich popularność będzie rosła. Zadecyduje o tym zdrowy styl życia i trendy proekologiczne – twierdzi Dariusz Haraj, prezes One Day More, drugi gość Marcina Piaseckiego.