Minister obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace przebywa z wizytą w Kijowie. Wizyta ta ma być wyrazem brytyjskiego wsparcia dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w sytuacji, gdy Rosja zaczyna zwiększać liczbę żołnierzy i sprzętu wojskowego w pobliżu granic z Ukrainą co jest odbierane jako sygnał możliwej agresji rosyjskiej przeciw sąsiadowi.

100 tys. Tylu żołnierzy miała zgromadzić Rosja w pobliżu granic Ukrainy

Obecnie rosyjskie siły zgromadzone w pobliżu granicy z Ukrainą mają liczyć ok. 100 tysięcy żołnierzy. Już drugi raz w tym roku Rosjanie koncentrują tak duże siły w pobliżu granic Ukrainy - poprzednio miało to miejsce wiosną tego roku. Wówczas Rosja tłumaczyła ruchy swoich wojsk ćwiczeniami odbywającymi się w pobliżu granic wschodniej Ukrainy.

Przed kilkoma dniami pojawiła się informacja, że USA ostrzega swoich unijnych partnerów przed możliwą rosyjską agresją przeciw Ukrainie.

Tymczasem Rosja zapewnia, że nie stanowi zagrożenia dla żadnego innego państwa i oskarża USA oraz sojuszników Waszyngtonu o działania prowadzące do destabilizacji sytuacji w regionie, w tym w rejonie Morza Czarnego.

Rosja w 2014 roku dokonała, nieuznanej przez społeczność międzynarodową aneksji ukraińskiego Krymu. W tym samym roku we wschodniej Ukrainie wybuchł konflikt z udziałem prorosyjskich separatystów, który trwa do dziś. W konflikcie tym zginęło jak dotąd ok. 14 tysięcy osób.