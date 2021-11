Szefowie dyplomacji USA i Francji mieli odnieść się do "doniesień dotyczących rosyjskiej aktywności wojskowej na i w pobliżu Ukrainy" - czytamy w oświadczeniu wydanym przez rzecznika Departamentu Stanu, Neda Price'a. W oświadczeniu czytamy też, że oba kraje podkreśliły, iż zdecydowanie występują w obronie ukraińskiej suwerenności i integralności terytorialnej.

Blinken rozmawiał z Le Drianem w sobotę. Tematem rozmów były również "wspólne działania w kwestii irańskiego programu nuklearnego" - podaje Ned Price.



W ostatnich dniach pojawiły się doniesienia, że USA ostrzegają europejskich partnerów, iż Rosja może podjąć działania militarne przeciw Ukrainie. Ostrzeżenia te mają związek z ruchami rosyjskich wojsk i ich koncentracją w pobliżu granic Ukrainy.

AFP zwraca uwagę, że w mediach społecznościowych pojawiły się w ostatnich dniach nagrania, na których widać rosyjskich żołnierzy, czołgi i wyrzutnie rakiet, które to siły mają być kierowane w stronę granicy z Ukrainą.



Doniesienia o możliwej agresji Rosji przeciw Ukrainie pojawiają się już po raz drugi w tym roku. Wiosną Rosja zgromadziła w pobliżu granicy z Ukrainą ponad 100 tysięcy żołnierzy, co wzbudziło obawy, iż Moskwa przygotowuje się do interwencji wojskowej na Ukrainie. Rosja tłumaczyła ówczesne ruchy wojsk ćwiczeniami, po zakończeniu których część wojsk i sprzętu wojskowego skierowanych w pobliże granicy z Ukrainą wróciło do swoich baz.



Ukraina i Zachód oskarżają Rosję, że od lat wspiera prorosyjskich separatystów walczących z ukraińską armią we wschodniej części Ukrainy. Moskwa odrzuca te oskarżenia.