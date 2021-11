Rosyjski prezydent udzielił wywiadu rządowej telewizji Rossija 1 dla programu "Moskwa. Kreml. Putin". Wyraził nadzieję, że Łukaszenko i kanclerz Niemiec Angela Merkel w najbliższym czasie porozmawiają ze sobą.

- Zrozumiałem, że Aleksander Grigorijewicz (Łukaszenko-red.) i kanclerz Merkel są gotowi, by porozmawiać ze sobą. Liczę na to, że w najbliższym czasie do tego dojdzie. To jest najbardziej istotne, bo imigranci dążą przede wszystkim do Niemiec - powiedział Putin w rozmowie, fragmenty której cytuje agencja TASS.

Władimir Putin wyraził też nadzieję, że uda się "nawiązać bezpośredni kontakt" pomiędzy Białorusią a Unią Europejską. Ostatnio dwukrotnie rozmawiał z Angelą Merkel o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej.