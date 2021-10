Włochy, goszczące spotkanie w Rzymie, umieściły zdrowie i gospodarkę na czele porządku dziennego pierwszego dnia spotkania, a trudniejsze dyskusje klimatyczne zaplanowano na niedzielę.

Umowa w sprawie podatku od osób prawnych została okrzyknięta dowodem na odnowioną wielostronną współpracę państw. Od 2023 roku duże korporacje będą musiały płacić co najmniej piętnastoprocentowy podatek, niezależnie od tego, gdzie działają. Uniemożliwi to ucieczkę do tzw. "rajów podatkowych".

„To coś więcej niż tylko umowa podatkowa – to dyplomacja przekształcająca naszą globalną gospodarkę i służąca ludziom" – napisał na Twitterze prezydent USA Joe Biden.

Sekretarz skarbu USA Janet Yellen powiedziała, że historyczne porozumienie jest „momentem krytycznym” dla światowej gospodarki i „zakończy szkodliwy wyścig w dół w zakresie opodatkowania przedsiębiorstw”.

Uczestnicząc w pierwszym od dwóch lat nie wirtualnym szczycie, przywódcy G20 także szeroko poparli wezwania do przedłużenia umorzenia długów zubożałych krajów i zobowiązali się do zaszczepienia 70% światowej populacji przeciwko COVID-19 do połowy 2022 roku.