Słowa prezydenta Xi Jinpinga padły po tym, jak przed kilkunastoma dniami minister obrony Tajwanu stwierdził, że napięcie militarne między Pekinem a Tajpej jest największe od ponad 40 lat. Chiny uważają Tajwan za zbuntowaną prowincję i integralną część Państwa Środka. Minister obrony Tajwanu szacuje, że Chiny będą zdolne do pełnowymiarowej inwazji na Tajwan do 2025 roku.



Reklama

Przemawiając w 50. rocznicę otrzymania przez Chińską Republikę Ludową miejsca w ONZ, Xi zapewnił, że Chiny zawsze będą "budowniczymi światowego pokoju" i "obrońcami porządku międzynarodowego" - podała agencja Xinhua.

Czytaj więcej Polityka Chiny: Plenum KC Komunistycznej Partii Chin. Temat? Sukcesy 19. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Chin zbierze się na szóstym plenum w dniach 8-11 listopada - informuje agencja Xinhua.

- Chiny zdecydowanie sprzeciwiają się wszystkim formom hegemonii i polityki siły, unilateryzmowi i protekcjonizmowi - mówił również prezydent Chin wzywając do współpracy międzynarodowej w takich kwestiach jak cyberbezpieczeństwo, biobezpieczeństwo, konflikty regionalne, walka z terroryzmem i zmianami klimatu.



Xi Jinping wezwał wszystkie kraje świata do promowania takich wartości jak pokój, rozwój, sprawiedliwość, demokracja i wolność. Prezydent Chin stwierdził też, że zmienić muszą się zasady funkcjonowania ONZ - jego zdaniem o prawie międzynarodowym powinno decydować wszystkich 193 członków Narodów Zjednoczonych zamiast "określonych państw lub grup państw", co stanowiło aluzję do wpływów posiadanych w ONZ przez USA.

Reklama

Prezydent Chin stwierdził też, że zmienić muszą się zasady funkcjonowania ONZ

Prezydent Chin podkreślił, że wszystkie państwa świata powinny stosować się do reguł prawa międzynarodowego, "nie tylko wtedy, gdy prawo to jest dla nich wygodne".