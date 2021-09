- Europejczycy muszą przestać być naiwni. W czasie, gdy znajdujemy się pod presją mocarstw, które utwardzają (swoje stanowisko) musimy działać i pokazać, że mamy siłę i możliwości, by bronić się sami. Nie eskalować, ale chronić się - mówił Macron na konferencji z premierem Grecji, Kyriakosem Mitsotakisem.



W ostatnich dniach Francja znalazła się w konflikcie z USA, Australią i Wielką Brytanią, po tym jak państwa te ustanowiły partnerstwo, na mocy którego Australia pozyska okręty podwodne o napędzie atomowym. W związku z tym Australia odstąpiła od wartego 40 mld dolarów kontraktu na dostawę konwencjonalnych okrętów podwodnych z Francji. Paryż określił to zachowanie swoich sojuszników mianem "ciosu w plecy". MSZ w Paryżu wezwało na konsultacje ambasadorów w Waszyngtonie i Canberze.

Prezydent Francji, Emmanuel Macron, odbył telefoniczną rozmowę z premierem Wielkiej Brytanii, Borisem Johnsonem - podała kancelaria prezydenta Francji.

Teraz, ogłaszając sprzedaż fregat Grecji, Macron mówił, że Europa musi myśleć o ochronie samej siebie "nie jako alternatywy dla sojuszu z USA". - Chodzi o wzięcie odpowiedzialności za europejski filar NATO i wyciągnięcie wniosków z tego, że proszono nas, abyśmy zatroszczyli się o własną ochronę - stwierdził.



Grecja kupi od Francji trzy fregaty, z opcją zakupu czwartej.



Porozumienie w tej sprawie to część szerszej współpracy wojskowej i obronnej Grecji z Francją. Ateny zamówiły już 24 myśliwce Rafale we Francji.

24 Tyle myśliwców Rafale kupiła Grecja od Francji

Na pytanie czy sprzedaż fregat Grecji nie zwiększy napięcia w rejonie Morza Śródziemnego, Macron odpowiedział, że umowa nie jest wymierzona w żaden kraj, ale Grecja, jako kraj, w którym znajduje się zewnętrzna granica UE, musi być chroniona.



- Nie mam wrażenia, że latem 2020 roku to Grecja zaogniała sytuację we wschodniej części Morza Śródziemnego - powiedział Macron nawiązując do sporu Grecji z Turcją.



- Jako Europejczycy mamy obowiązek okazać solidarność z krajami członkowskimi - podkreślił prezydent Francji.