Jean-Yves Le Drian stwierdził w oświadczeniu, że decyzja, podjęta przez prezydenta Emmanuela Macrona, spowodowana jest powagą wydarzenia.

Australia w 2016 roku zawarła umowę z francuską Naval Group na budowę floty konwencjonalnych okrętów podwodnych. Kontrakt był wart 56 mld euro. Jeszcze dwa tygodnie temu resort obrony i resort spraw zagranicznych Australii potwierdzały, że umowa z Francją obowiązuje. Podpisane z Amerykanami i Brytyjczykami partnerstwo spowodowało, że umowa została rozwiązana.

Premier Australii Scott Morrison powiedział, że Francuzi zostali poinformowani o partnerstwie zanim zostało to oficjalnie ogłoszone. Przyznał, że zaszkodzi to stosunkom na linii Australia-Francja, ale podkreślił, że już w czerwcu mówił Emmanuelowi Macronowi, że Australia zweryfikowała swoje podejście do umowy i być może będzie musiała podjąć inną decyzję.

Do porozumienia, które nazwano Aukus, przystąpiła też Wielka Brytania. Zdaniem brytyjskiego dziennika „Guardian" to wynik uporczywych nacisków Borisa Johnsona, głodnego sukcesu po wyjściu królestwa z UE.

Napięte relacje australijsko-francuskie pojawiają się w momencie, gdy Stany Zjednoczone i ich sojusznicy szukają dodatkowego wsparcia w Azji i na Pacyfiku w obliczu obaw o rosnące wpływy Chin.