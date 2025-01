Onkolog: Chorzy na raka mogą już żyć latami

Mogę natomiast odnieść się do statusów rejestracyjnych leków. W Stanach Zjednoczonych zarejestrowano najwięcej nowych protokołów terapeutycznych (schematów leczenia – red.) dla konkretnych wskazań w raku płuca i nowotworach klatki piersiowej. Decyzje w tej sprawie podejmuje amerykańska Agencja Żywności i Leków (Food and Drug Administration, FDA). W Europie zajmuje się tym Europejska Agencja Leków (EMA). Od momentu, gdy EMA zatwierdzi daną technologię medyczną, staje się ona dostępna na terenie całej Unii Europejskiej.

W dalszej kolejności konieczne jest uzyskanie statusu refundacyjnego, co w różnych krajach przebiega w odmiennym tempie. W ostatnich latach proces dopracowywania i wdrażania na rynek nowych świadczeń – w tym innowacyjnych, molekularnych czy immunologicznych – znacząco przyspieszył. Co ważne, jeśli dana technologia nie jest jeszcze objęta refundacją w Polsce, ale została zarejestrowana w UE, może być stosowana w ramach procedury RDTL, czyli ratunkowego dostępu do leków.

Mamy do czynienia z ogromnym postępem, ale pacjenci nadal poszukują możliwości leczenia za granicą. Z czego to wynika?

Wielu pacjentów decyduje się na wyjazd za granicę nie w celu konwencjonalnego leczenia, ale po to, aby uczestniczyć w badaniach klinicznych niedostępnych w kraju. Ważne jest, aby zrozumieć i przekazać potencjalnym pacjentom, że badania kliniczne to nie „eksperymenty na ludziach”, jak często błędnie się uważa, ale wręcz przeciwnie – to ogromna szansa na dostęp do nowoczesnych terapii, które mogą znacznie poprawić stan zdrowia pacjentów. Kiedy kilka lat temu zaczynała się era immunoterapii, również prowadziliśmy pierwsze badania kliniczne. Wielu pacjentów, którzy wzięli w nich udział, nadal żyje, co jest dowodem na skuteczność i możliwości tej metody leczenia. Dlatego nie należy bać się badań klinicznych. Pacjenci powinni pytać swoich lekarzy, czy istnieją badania kliniczne, które mogłyby być dla nich odpowiednie, lub czy lekarz wie o takich badaniach prowadzonych za granicą. W takich przypadkach można z nich również skorzystać, jeśli istnieje taka możliwość. Badania kliniczne prowadzi również kilka instytutów w Polsce.

Jakie to badania?

W Narodowym Instytucie Onkologii prowadzimy obecnie jedno z najbardziej zaawansowanych badań klinicznych z wykorzystaniem szczepionki mRNA. To badanie, choć nie chcę nadużywać słowa „genialne”, jest naprawdę na najwyższym światowym poziomie. Jest przeznaczone dla pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca, którzy przeszli radykalny zabieg chirurgiczny, czyli taki, w którym usunięto nowotwór w sposób mikroskopowo radykalny. Jeśli pacjent spełnia bardzo rygorystyczne kryteria kwalifikacyjne, otrzymuje szansę na indywidualnie przygotowaną szczepionkę mRNA.

Proces ten polega na tym, że materiał pooperacyjny wysyłamy do Stanów Zjednoczonych, gdzie identyfikowane są konkretne, nieprawidłowe geny, które przyczyniły się do rozwoju raka. Na tej podstawie tworzy się spersonalizowaną szczepionkę, która działa przeciwko białkom produkowanym przez te geny. To coś podobnego do szczepionek mRNA na Covid-19, ale tu mamy do czynienia z rozwiązaniem ukierunkowanym na indywidualne potrzeby pacjenta. Dodatkowo taka terapia jest wspierana immunoterapią, co czyni ją przykładem ultranowoczesnego leczenia.