Czytaj więcej Dane osobowe Polska na podium pod względem liczby zgłoszonych naruszeń danych osobowych Ponad 14,2 tys. naruszeń RODO zgłoszono w naszym kraju w 2024 r. Więcej było tylko w Niemczech (prawie 27,8 tys.) oraz Holandii 33,4 – wynika z dorocznego raportu z okazji Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych.

Przy czym – jak podkreślił sąd – to, że danej osobie zostało udzielone upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, w pewnym zakresie nie uprawnia jej do wychodzenia poza jego granice w jakikolwiek sposób. W spornej sprawie upoważnienie nie obejmowało uprawnienia do przeniesienia danych na jakikolwiek nośnik informacyjny, ani w ogóle do zaciągania danych z systemu.

Zatem jeśli nawet tak jak w spornej sprawie pracownik prowadzi proces obsługi kandydatów w procesie rekrutacyjnym, to sam celu przetwarzania ich danych nie ustala. To zadanie pracodawcy, który ceduje na pracownika pewne obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych. Ma też kontrolować i we właściwy sposób nadzorować wykonywanie tych obowiązków.

Zabezpieczenie baz danych osobowych

A NSA zgodził się, że w spornej sprawie uczelnia nie podołała powinnościom odpowiedniego zabezpieczenia systemu rekrutacyjnego pod kątem ochrony danych osobowych, który zwalniałby z odpowiedzialności administratora. Uczelnia nie wiedziała o możliwości skopiowania i przeniesienia danych na inny nośnik w sposób niekontrolowany. I sam ten fakt zdaniem sądu świadczy, że sprawowany nadzór nad danymi nie był prawidłowy i przesądza o odpowiedzialności uczelni.

Jak podkreśliła sędzia sprawozdawca Hanna Knysiak-Sudyka, administrator powinien mieć pełną kontrolę nad tym, w jaki sposób dane, szczególnie w systemach informatycznych, mogą być z nich przenoszone na inne nośniki. To kwestia poziomu zabezpieczeń.