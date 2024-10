Facebook przegrał sprawę o prywatność i reklamy dla homoseksualistów

Wyrok TSUE jest kolejnym zwycięstwem austriackiego prawnika i aktywisty znanego ze swoich kampanii na rzecz ochrony prywatności Maxa Schremsa. Jest on solą w oku bigtechów, których działania często obowiązujące w Unii Europejskie przepisy o ochronie danych osobowych.

Facebook uznał, że to go może zainteresować

W 2018 r. Meta Platforms Ireland przedstawiła swoim użytkownikom na terenie Unii Europejskiej nowe warunki korzystania z serwisu Facebook z prośbą o ich zaakceptowanie. Max Schrems zaakceptował nowe warunki. Wkrótce otrzymał reklamę promującą kobietę-polityka wysłaną mu na podstawie dokonanej przez FB analizy, że jest podobny do innych „użytkowników”, którzy tę osobę „lubili”. Regularnie otrzymywał również reklamy skierowane do homoseksualistów i zaproszenia na różne gejowskie wydarzenia. Max Schrems twierdzi, choć odwoływał się do swojego homoseksualizmu podczas pewnej dyskusji panelowej, to nigdy nie wspomniał o swojej orientacji seksualnej na Facebooku ani nie opublikował żadnych wrażliwych danych. Nie upoważnił również Facebooka/Meta do wykorzystania w swoim profilu danych dotyczących jego związku, pracodawcy, stanowiska lub wykształcenia w celach ukierunkowanej reklamy.

Te reklamy i zaproszenia nie były oparte bezpośrednio na danych dotyczących jego orientacji seksualnej ani osób z grona jego „znajomych” na Facebooku, lecz na analizie ich szczególnych zainteresowań. Schrems twierdził, że FB zapisał i przechowywał przez czas nieokreślony wszystkie dotyczące go dane, w tym te uzyskane za pośrednictwem osób trzecich lub tzw. wtyczek, cookies i pikseli umieszczanych na stronach internetowych.

Aktywista wniósł do austriackiego sądu pozew w sprawie niezgodnego z prawem przetwarzania jego danych osobowych. Został on jednak prawomocnie oddalony. Schrems odwołał się do Sądu Najwyższego, a ten skierował do TSUE cztery pytania do TSUE. Dwa z nich zostały potem wycofane po tym, jak 4 lipca 2023 r. w TSUE zapadł wyrok w sprawie Meta Platforms i inni.