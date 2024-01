Mecenas – również przypominając, że w teorii opublikowanie cudzego nazwiska może zostać uznane na naruszenie prawa do prywatności – podkreśla, iż istotny jest także kontekst sprawy. - Moim zdaniem, poprzez działanie własne i swoich pełnomocników, Marika sama zrezygnowała z ochrony prywatności w tej sferze swojego życia; wraz z nimi zdecydowała się przenieść sprawę do domeny publicznej – mówi Mariusz Stankiewicz.

I konkluduje, że biorąc pod uwagę ich działania oraz interes publiczny, sąd – nawet, gdyby w trakcie możliwego procesu uznał, iż w jakikolwiek sposób naruszono prywatność Mariki – może uchylić ewentualną bezprawność czynu, czyli publikacji jej nazwiska.

„Głęboka refleksja” w więzieniu

W uzasadnieniu do wyroku w sprawie Mariki – i innej uczestniczącej w zdarzeniu osoby – poznański sąd miał wskazać, że młoda kobieta stosowała przemoc słowną i fizyczną. Chęć wyrwania tęczowej torby była zaś motywowana radykalnymi poglądami i nienawiścią do mniejszości seksualnej. Takie zachowanie – zdaniem sądu – jest nieakceptowalne i nie może zostać uznane za incydent.

– Czyn, którego się dopuściłam był nieakceptowalny i bardzo gorzko go żałuję. Został on jednak uznany za prokuraturę i sąd jako usiłowanie rozboju, co było zdecydowanym nadużyciem – oceniła sama Marika w filmie, w którym zaapelowała do prezydenta o ułaskawienie. I zapewniła, że czas w więzieniu pozwolił jej na „głęboką refleksję” nad swoim postępowaniem.