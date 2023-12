Kto zostanie prezesem UODO? Sejm zdecyduje między czterema kandydatami

Konrad Komornicki został pierwotnie zgłoszony przez Polskie Stronnictwo Ludowe, ale ostatecznie zyskał poparcie także Polski 2050. Od 25 lat zajmuje się bezpieczeństwem informacji w sektorze publicznym i prywatnym, m.in. w Poczcie Polskiej, Urzędzie Miasta Warszawy, Kancelarii Prezydenta RP czy Polskiej Grupie Zbrojeniowej. W swoim wystąpieniu na wtorkowej konferencji wskazał na dużą rolę Urzędu w ochronie, szczególnie małoletnich — np. przed kierowanymi do nich reklamami śledzącymi, w związku z wejściem w życie rozporządzenia o Usługach Cyfrowych.

Zwrócił uwagę na konieczność lepszej współpracy z innymi urzędami kontrolnymi (np. UOKiK) ale też wyraźne rozdzielenie ich sfer działania — tak by obywatel wiedział, do kogo zgłosić się ze skargą, a przedsiębiorca nie musiał bać się podwójnej kary za to samo. Zaproponował również, by przez złożeniem skargi każdy mógł porozmawiać z pracownikiem UODO — tak by ten wyjaśnił mu kwestie budzące wątpliwości i wskazał, czy składanie skargi w tym przypadku ma sens. Mogłoby to znaczenie ograniczyć ilość wpływających do urzędu skarg. Postulował też stworzenie delegatur terenowych UODO (po zwiększeniu jego budżetu) oraz konieczność szerszego dialogu z przedsiębiorcami, a nawet korzystanie z rozwiązań wypracowanych np. w sektorze bankowym do bezpiecznego transferu danych za granice.

Również Artur Rybus Tołłoczko, choć początkowo był kandydatem Polski 2050, finalnie uzyskał poparcie także PSL. Jest inspektorem ochrony danych (wcześniej administratorem bezpieczeństwa informacji), oraz przewodniczącym Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego, związany z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych. Zwrócił on uwagę, że stanowiska i poradnictwo UODO musi stać się bardziej konkretne, tak by administratorzy wiedzieli, jakie zabezpieczenia należy wprowadzić. Należy skończyć ze słowem „adekwatne” w wyjaśnieniach UODO. Ponadto wskazał na konieczność ograniczenia dokumentacji prowadzonej przez administratorów, a także zmianę podejścia do obowiązków informacyjnych, które wiele ludzi akceptuje, nie czytając. Podkreślił również konieczność aktywniejszego włączenia się w proces legislacyjny, szybszego załatwiania spraw, oraz publikowania wszystkich decyzji UODO, a nie tylko wybranych.

Wszyscy kandydaci akcentowali konieczność włączenia się UODO w działania edukacyjne dotyczące ochrony danych osobowych i związanych z nimi praw. Prócz wskazanych wyżej, we wtorkowej debacie w sejmie wzięli udział także dr Mirosław Gumularz (popierany przez Lewice) prof. Grzegorz Sibiga oraz mec. Maciej Zadrożny (obaj zaproszeni przez KO). Oficjalne zgłoszenie aż czterech kandydatów zaskakuje, bo w kuluarach mówiło się, że koalicja rządowa wybierze jednego, wspólnego kandydata. Tymczasem sama Trzecia Droga zgłosiła dwóch. Kolejnym etapem procedury jest zaopiniowanie kandydatów przez sejmową Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka.