- Największym wyzwaniem będzie przestawienie urzędu (w tym myślenia jego pracowników) z podejścia opartego na analizie i skupieniu się na kwestiach formalnych, na podejście oparte na nowych technologiach i ocenie ryzyka - mówi mec. Gumularz. - Musi powstać departament, którego celem będzie monitorowanie i uświadamianie społeczeństwa, jak i podmioty odpowiedzialne za przetwarzanie danych, na temat nowych technologii i ryzyk, które ich dotyczą - akcentuje.

Współpraca z NGO

Z kolei według Marcina Zadrożnego działania prezesa UODO powinny zmierzać przede wszystkim w kierunku poprawy efektywności funkcjonowania organu, położenia większego nacisku na edukację i bliższą współpracę z organizacjami pozarządowymi.

- Obywatele powinni się dowiedzieć, że taki organ istnieje, sprawnie funkcjonuje i jest godny ich zaufania - tłumaczy prawnik. - Niestety obecnie po wydanych decyzjach widać, że UODO nie przestrzega przepisów proceduralnych. Podczas postępowań często nie prowadzi postępowania dowodowego w sposób prawidłowy, a tym samym nie ustala odpowiednio stanu faktycznego, czego efektem jest konieczność weryfikacji takich decyzji na drodze postępowania sądowo administracyjnego - podsumowuje Zadrożny.

Grzegorz Sibiga wskazuje zaś, że w pierwszej kolejności powinno nastąpić przeorganizowanie urzędu na szybsze i sprawniejsze działanie w sytuacjach tego wymagających. Potrzebny jest też audyt otwarcia, który wyjaśni wątpliwości co do naruszenia niezależności prezesa UODO.

- Niezależny i odpowiedzialny prezes UODO to główny gwarant realizacji prawa do ochrony danych osobowych w świecie zmieniającej się rzeczywistości cyfrowej. Dlatego głównym zadaniem jest odbudowa zaufania do prezesa UODO jako niezależnego, fachowego i skutecznego strażnika prawa do ochrony danych osobowych odpowiadającego na wyzwania rewolucji technologicznej. Największym wyzwaniem, ale jednocześnie czymś najbardziej potrzebnym zwykłym proszącym o pomoc obywatelom, jest rozwiązanie problemu zaległości w rozpatrywaniu skarg osób na naruszenie ochrony ich danych osobowych - stwierdza prof. Sibiga. - To wielotysięczna kolejka spraw, w której skarżący długimi latami czekają na załatwienie ich sprawy. To musi się zmienić, ponieważ przepisy o ochronie danych osobowych powinny służyć przede wszystkim obywatelom - pointuje Grzegorz Sibiga.

W poniedziałek do wieczora Mirosław Wróblewski nie odpowiedział na nasze pytania. Z Konradem Komornickim nie udało nam się skontaktować.