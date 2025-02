Świat pod presją polityki Trumpa

EBOR w swoim najnowszym raporcie szeroko analizuje też niepewność związaną z polityką celną USA pod prezydenturą Donalda Trumpa, oraz ewentualnymi działaniami odwetowymi. Zwraca uwagę, że sama niepewność może mieć istotny, negatywny wpływ na produkcję, handel i inwestycje. Wpływ zmian celnych zależeć będzie m.in. od ich zasad (uniwersalne czy dotyczące jedynie wybranych partnerów handlowych) i stopnia zależności kraju od wymiany handlowej z USA.

Z analiz EBOR wynika, że w scenariuszu, w którym USA podniosą taryfy na cały import o dodatkowe 10 punktów procentowych, może to w krótkim okresie obniżyć PKB krajów w regionach EBOR o średnio 0,1-0,2 procent niższy. Najsilniej zależne handlowo od współpracy z USA są – spośród regionów EBOR – Jordania oraz Słowacja, Węgry (m.in. ze względu na eksport części do samochodów) oraz Litwa. Częściowo ten efekt mógłby być zmitygowany przez osłabienie się euro i walut lokalnych wobec euro. Zwrócono też uwagę, że skutki uboczne słabszego wzrostu u kluczowych partnerów handlowych, takich jak Niemcy lub Chiny, mogą znacznie wzmacniać bezpośredni i pośredni efekt niższego eksportu do USA.

Trwale niższe tempo wzrostu gospodarczego Europy Zachodniej niż USA

W raporcie EBOR podjęto też wątek zmian w globalnej konkurencyjności. Zauważono, że od 2003 do 2023 r. udział unijnych (plus brytyjskich) firm na liście 2 tys. przedsiębiorstw na świecie z największymi nakładami na badania i rozwój spadł o połowę, do poniżej 20 proc. W tym czasie udział firm chińskich urósł pięciokrotnie, do ponad 25 proc., przybyło też spółek amerykańskich (do około 35 proc.). Spośród krajów EBOR, w 2023 r. na tej liście znajdowało się tylko trzy firmy: turecki Aselsan (branża zbrojeniowa), węgierski Richter Gedeon oraz słoweńska Krka (obie z branży farmaceutycznej).