Tak niskiej inflacji długo nie będzie

W procesie dezinflacji tym razem pomagać będą efekty bazy. Od kwietnia w inflacji nie będzie już efektów podniesienia VAT na żywność z 0 do 5 proc. z kwietnia 2024 r. (dodaje do inflacji około 0,5 pkt proc.), a od lipca odmrożenia cen energii z połowy br. (dodało około 1,2–1,4 pkt proc.).

Trajektoria inflacji obarczona jest oczywiście niepewnością. Jej źródłem może być wysokość rachunków za energię po wrześniu 2025 r. Ale Marta Petka-Zagajewska z PKO BP nie ma tu dużych obaw.

– Myślę, że należy brać pod uwagę pewną opowieść, która towarzyszyła zamrożeniu cen energii jeszcze do września 2025 r. – mówi. – Padały zapewnienia, że jeśli odmrożenie oznaczałoby wzrost cen energii dla gospodarstw domowych, to rozwiązanie zostanie przedłużone. Dodatkowo, URE otrzymał możliwość do zobowiązywania dostawców energii do przedstawiania nowych wniosków taryfowych, powołując się na sytuację rynkową – mówi.

Ceny kontraktów na energię w ostatnich miesiącach kotwiczą się na poziomie niepozostawiającym wiele przestrzeni do wyraźnego wzrostu ponad zamrożony poziom 500 zł/MWh. W scenariuszu odmrożenia cen energii od października 2025 r. prognoza PKO BP wskazuje na wzrost inflacji o około 0,5 pkt proc., czyli już nie mocno. – Widzę też wobec tego dużo mniejsze ryzyko rozlewania się wzrostu cen energii na pozostałe kategorie czy na znaczące przesunięcie oczekiwań inflacyjnych – czyli że spełnią się warunki, których długo obawiała się RPP – mówi Petka-Zagajewska.

Stopy w dół na wiosnę?

Na dziś prognozy (na podstawie ankiet Bloomberga) są takie, że cykl obniżek stóp rozpocznie się raczej w drugim kwartale 2025 r., acz wówczas RPP „dowiezie” tylko jedną obniżkę o 25 punktów bazowych. Więcej cięć powinniśmy zobaczyć w drugiej połowie roku i średnia prognoz wskazuje, że do końca 2025 r. główna stopa NBP powinna być już na poziomie 4,75 proc., tj. o 100 punktów bazowych niższa niż obecnie.