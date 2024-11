Inflacja w Polsce wpadła w spodziewany dołek. Nowe dane NBP nie zaskoczyły

Paliwa z kolei potaniały zaś w listopadzie o 6 proc. rok do roku, aczkolwiek podrożały o 2,3 proc. względem października br.

W grudniu inflacja znów w górę?

Obecnie prognozy wskazują, że w grudniu inflacja roczna znów może powrócić w okolice 5 proc. Tym razem byłby to z kolei w sporej mierze efekt niskiej bazy sprzed roku (w grudniu 2023 r. ceny urosły miesiąc do miesiąca tylko o 0,1 proc.).

Czytaj więcej Dane gospodarcze Najnowsze dane o PKB Polski zaskoczyły. Konsumpcja słabnie, zapasy rosną PKB Polski urósł w trzecim kwartale o 2,7 proc. rok do roku, obniżył się natomiast o 0,1 proc. względem drugiego kwartału br. – podał w czwartek GUS. Zaskoczyła struktura PKB – słabość eksportu, inwestycji i konsumpcji oraz duży wzrost zapasów.

Na początku 2025 r. należy się spodziewać jeszcze wzrostu inflacji rocznej, zapewne w okolice 5,5 proc. Wcześniejsze prognozy (w tym listopadowa projekcja NBP w wariancie bazowym) zakładały szczyt późną zimą/wczesną wiosną nawet na poziomie ponad 6,5 proc., ale zostały zrewidowane po tym, jak rząd zdecydował o przedłużeniu obowiązywania ceny maksymalnej energii dla gospodarstw domowych (do końca września 2025 r.) oraz zniesienia opłaty mocowej na rachunkach (do końca czerwca 2025 r.). Jednocześnie zdecydowano, że nie będą już mrożone ceny energii dla biznesu, co może być lekko proinflacyjne. „Wzrost cen prądu dla firm, zwłaszcza u usługodawców, może pośrednio podbijać inflację. Efekt ten, jeśliby wystąpił, to przeciągnąłby w czasie, a jego ewentualna skala nie będzie duża” – komentują ekonomiści banku Millennium.

Od wiosny 2025 r. inflacja ma już opadać, co powinno być też dla Rady Polityki Pieniężnej sygnałem do dyskusji o rozpoczęciu cyklu obniżek stóp. Bazując na alternatywnym wariancie listopadowej projekcji inflacyjnej NBP (z zamrożonymi cenami energii) można przewidywać, że inflacja spadłaby w okolice 3,5 proc. w drugiej połowie 2025 r., a do środka celu inflacyjnego, czyli 2,5 proc., w okolicach połowy 2026 r. Trajektoria dynamiki cen obarczona jest jednak oczywiście niepewnością, częściowo związaną także z decyzjami rządu (wysokością rachunków za energię po czerwcu i wrześniu 2025 r.).