Sieci handlowe nie są jednak przekonane, że podwyżki są nieuniknione. – W tej chwili walczymy o to, by ceny były jak najniższe. Wprowadzane są wręcz obniżki rzędu nawet 30 proc., marże utrzymywane są na niskim poziomie. W tej chwili rozmowa o podwyżkach cen jest zdecydowanie za wczesna, handel robi wszystko, by wręcz je obniżać – mówi Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.

Niemniej skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych nie da się uniknąć. – Takie sytuacje kryzysowe mają ogromny wpływ na całą gospodarkę, w tym branżę handlową, m.in. z uwagi na zaburzenia w łańcuchu logistycznym, zniszczone zakłady produkcyjne czy uprawy – mówi Łukasz Janota, dyrektor ds. promocji i wsparcia obszaru zakupów w Aldi Polska. – Warto jednak zwrócić uwagę, że dzisiaj jesteśmy świadkami wielu różnych wydarzeń, które wpływają na kształtowanie się cen, od rosnących cen surowca na rynku mleka, poprzez problemy z dostępnością owoców cytrusowych, aż do rosnących kosztów mediów – dodaje.

Sieć podkreśla, że jeżeli w najbliższym czasie będziemy świadkami kolejnych anomalii pogodowych nie tylko w Aldi, ale w krajach kluczowych dla dostępności niektórych towarów – to firma będzie musiała być przygotowana na wzrost cen zakupu. – Cały czas dbamy jednak o to, by oferować naszym klientom atrakcyjne ceny w połączeniu z wysoką jakością, a dzięki wykorzystaniu skali naszej sieci na polu międzynarodowym możemy wykazać się większą odpornością i nie przenosić tych zmian od razu na konsumenta – mówi Łukasz Janota.

Wyższy VAT zrobił swoje

Dotychczas głównym powodem stopniowego wzrostu cen właśnie od kwietnia był powrót 5-proc. podatku VAT na żywność, który po dwóch latach zawieszenia znów pojawił się na sklepowych paragonach i etykietach cenowych.

– Na skutek wojny cenowej większość sieci handlowych zadeklarowała, że mimo wszystko nie wprowadzi podwyżek. I rzeczywiście, dotychczasowe wzrosty były dość niewielkie, choć stale obniżające siłę nabywczą Polaków. Natomiast ktoś musi ponosić rzeczywisty koszt wzrostu stawki VAT. I na dłuższą metę z pewnością nie będą to sieci handlowe, tylko klienci – zapewnia dr Robert Orpych z Uniwersytetu WSB Merito.

Walka między sieciami złagodziła jednak skutki odmrożenia stawki VAT, co podkreśla dr inż. Anna Motylska-Kuźma z Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW. – Zamiast podnieść ceny od razu, sieci handlowe robiły to stopniowo. Według mnie sierpniowy wzrost już uwzględnia 5 proc. VAT. Jednak to nie koniec podwyżek – przewiduje ekspertka.