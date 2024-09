– Handel między Niemcami a Polską to „czysta sytuacja win-win” dla obu partnerów, dlatego relacje gospodarcze między oboma krajami stale się umacniają – jest pewien Adrian Stadnicki, dyrektor regionalny dla Europy Środkowo-Wschodniej we Wschodnim Komitecie Niemieckiej Gospodarki (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft). To licząca już 70 lat organizacja wspierająca niemieckie kontakty biznesowe z 29 krajami Europy i Azji Środkowej. Najnowszy „breaking news” z tego kierunku brzmi: w pierwszym półroczu Polska wyprzedziła Chiny jako rynek eksportowy niemieckich towarów. Ich eksport do Polski wzrósł o 4,6 proc., licząc rok do roku, do 48,4 mld euro, podczas gdy eksport do Chin spadł o 2,7 proc., do 48,2 mld euro – wynika z danych Destatisu, niemieckiego Federalnego Urzędu Statystycznego.

Numerem jeden dla niemieckiego eksportu nadal pozostaje gospodarcza potęga – Stany Zjednoczone. Na liście rankingowej następne są Francja i Holandia. Polska wskoczyła na czwarte miejsce – spychając Chiny, drugą co do wielkości gospodarkę świata, na miejsce piąte. Z perspektywy gospodarki niemieckiej, która ma na celu zmniejszenie zależności od Chin, to dobre wieści.

Na pasie szybkiego ruchu

Przewaga Polski nad Chinami to 200 mln euro. Stadnicki wyjaśnia w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, że to efekt dłuższego procesu. W rankingu najważniejszych niemieckich partnerów handlowych Polska już w 2019 roku wyprzedziła Wielką Brytanię, a rok później Włochy. Kraj porusza się według Stadnickiego pasem szybkiego ruchu. – To sukces, z którego naprawdę można być dumnym – podkreśla nasz rozmówca.

Zgodnie z aktualnymi danymi cały obrót handlowy między Niemcami a Chinami (eksport plus import) spadł aż o 5,9 proc. w porównaniu z pierwszą połową ubiegłego roku. W badaniu zaufania przedsiębiorstw przeprowadzonym przez AHK Greater China nastroje dotyczące niemieckiej gospodarki w Chinach w tym roku są powściągliwe. Jednym z głównych powodów może być według Germany Trade & Invest (GTAI) ponadprzeciętna wydajność USA w relacjach handlowych. Gospodarka Stanów Zjednoczonych rozwijała się lepiej, co pozytywnie wpłynęło na zapotrzebowanie na niemiecki eksport, a tym samym przyczyniło się do większego wzrostu handlu między Niemcami a USA, w porównaniu z Chinami.