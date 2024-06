Niepełne zatrudnienie, które oprócz bezrobocia uwzględnia także zmiany w polityce rynku pracy i krótkotrwałą niezdolność do pracy, wzrosło o 16 tys. (+ 15 tys.) w porównaniu do poprzedniego miesiąca, po wyłączeniu sezonowym. Dotknęło to 3,546 mln osób. To o 142 tys. więcej niż rok temu. BA informuje także, że firmy zgłosiły ekonomiczne skrócenie czasu pracy dla 42 000 osób w okresie od 1 do 24 czerwca. Aktualne dane dotyczące faktycznego wykorzystania będą dostępne przez cały kwiecień. Według wstępnych ekstrapolowanych danych, w tym miesiącu cykliczne świadczenia z tytułu skróconego czasu pracy wypłacono 223 tys. (marzec: 219 tys.) pracowników.