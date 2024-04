Wzrost gospodarczy Chin silniejszy od prognoz. Ale ożywienie pozostaje kruche

Jak kryzys na rynku nieruchomości ciąży wzrostowi gospodarczemu Chin?

We wtorek opublikowano również szereg danych gospodarczych za marzec. Wynika z nich, że wzrost chińskiej produkcji przemysłowej wyhamował z 7 proc. w lutym do 4,6 proc. w marcu, a średnio prognozowano, że wyniesie on 6 proc. Sprzedaż detaliczna zwolniła z 5,5 proc. do 3,1 proc., a oczekiwano jej wzrostu o 4,6 proc. Wzrost inwestycji w aglomeracjach miejskich przyspieszył z 4,2 proc. do 4,5 proc. Ceny nieruchomości spadły jednak w marcu o 2,2 proc. rok do roku, po lutowym spadku o 1,4 proc. Kryzys w sektorze nieruchomości jest obecnie jednym z głównych problemów gospodarki chińskiej.

- Ożywienie gospodarcze pozostaje kruche. O ile spodziewamy się, że krótkoterminowa stymulacja fiskalna będzie wspierała gospodarkę, to jest mało prawdopodobne, że zapobiegnie ona powrotowi spowolnienia. Gospodarka mierzy się z wyzwaniami strukturalnymi, zwłaszcza w sektorze nieruchomości. Pomimo trwających spadków sprzedaży domów, które były kontynuowane w marcu, korekta w budownictwie ledwie się zaczęła. Spodziewamy się ostrego negatywnego dostosowania w nadchodzących latach, co będzie ciążyło na wzroście gospodarczym w średnim terminie — wskazuje Zichun Huang, ekonomista z firmy badawczej Capital Economics.