Chiński rząd chce wzrostu PKB wynoszącego około 5 procent

Li Qiang, premier ChRL, ogłosił, że cel wzrostu gospodarczego na obecny rok będzie wynosił „około 5 proc.”. Rząd planuje również, że w tym roku powstanie 12 mln nowych miejsc pracy w miastach, stopa bezrobocia będzie wynosiła około 5,5 proc., a inflacja konsumencka będzie zbliżona do 3 proc.

Rząd zapowiada również wsparcie dla gospodarki. Ma w tym roku wyemitować obligacje o „ultradługich” okresach zapadalności, warte łącznie 1 bln juanów (138,9 mld USD). Mają one pomóc finansować projekty strategiczne. Władze prowincji i innych samorządów uzyskały pozwolenie na wyemitowanie łącznie 3,9 bln juanów specjalnych obligacji, czyli o 100 mld juanów więcej niż w 2023 r. Tymczasem deficyt budżetowy ma wynieść tylko 3 proc. PKB, podczas gdy w zeszłym roku został on zwiększony z 3 proc. PKB do 3,8 proc. PKB.

- Stabilność jest bardzo ważna, gdyż jest podstawą wszystkiego, co robimy. W szczególności musimy kontynuować transformację naszego modelu wzrostu, dokonywać zmian strukturalnych, poprawiać jakość i wyniki — stwierdził premier Li.

Inwestorzy jak na razie uznali jednak, że proponowane działania nie będą wystarczająco silnym impulsem dla gospodarki. Hang Seng, główny indeks giełdy w Hongkongu stracił we wtorek 2,6 proc.