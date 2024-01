Polska starzeje się coraz szybciej. Najmniej urodzeń w powojennej Polsce

Najmniej urodzeń w powojennej Polsce

To rozwarstwienie – ważne w przyszłości dla rynku pracy, ale także dla kondycji finansów publicznych (przede wszystkim systemu emerytalno - rentowego i zdrowotnego) powiększa się. W zeszłym roku urodziło się w Polsce najmniej dzieci od 1945 r. – 272 tysiące. To o 33 tysiące mniej niż w 2022 r.

Choć w Polsce co czwarte dziecko rodzi się ze związku niesformalizowanego, to wciąż większość – w związkach sformalizowanych. Liczba małżeństw w sposób pośredni wskazuje więc na możliwą liczbę urodzeń w przyszłości. W zeszłym roku zawarto ich 146 tysięcy, o prawie 10 tysięcy mniej niż rok wcześniej i o ponad 37 tyś. mniej niż w 2019 r. (ostatnim przed pandemią).

Od około 30 lat utrzymuje się zjawisko depresji urodzeniowej – niska liczba urodzeń nie zapewnia prostej zastępowalności pokoleń. Kolejne pokolenia są mniej liczne od wcześniejszych.

Mniej mieszkańców Polski

Według wstępnych szacunków w końcu 2023 r. liczba ludności kraju była niższa niż rok wcześniej. Pod koniec roku wyniosła 37635 tys. i obniżyła się o ok. 131 tys. w stosunku do stanu sprzed roku. Na każde 10 tys. ludności ubyło ok. 35 osób (w 2022 r. na 10 tys. ludności ubyło 37 osób).

Spadek liczby ludności utrzymuje się od 2012 r., jedynie w 2017 r. odnotowano nieznaczny jej wzrost (o niespełna 1 tys.). Na zmiany liczby ludności w ostatnich latach wpływa przede wszystkim przyrost naturalny, który od 2013 r. pozostaje ujemny. O ok. 137 tys. liczba zgonów była wyższa od urodzeń (ok. 409 tys. osób zmarło). Na tysiąc osób w Polsce urodziło się siedmioro, a zmarło jedenaścioro.