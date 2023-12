RPP podjęła decyzję w sprawie stóp procentowych

W środę zakończyło się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Główna stopa procentowa NBP została utrzymana na poziomie 5,75 proc., co jest zgodne z przewidywaniami ekonomistów ankietowanych przez „Rzeczpospolitą” - co do tego, że RPP utrzyma stopę referencyjną na niezmienionym poziomie zgadzali się wszyscy 22 uczestnicy naszej comiesięcznej ankiety.

Reklama

Czytaj więcej Urzędnicy Nieoficjalnie: tak PiS chce zablokować postawienie Glapińskiego przed TS Prawo i Sprawiedliwość znalazło sposób na zablokowanie postawienia prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu - donosi RMF FM.

W listopadzie RPP nieoczekiwanie przerwała cykl łagodzenia polityki pieniężnej, który rozpoczęła od zaskakująco głębokiej obniżki stóp we wrześniu. Ekonomiści nie są zgodni co do motywów ostatnich decyzji Rady. Zdaniem jednych, były one podyktowane jedynie czynnikami politycznymi - chęcią wsparcia PiS przed wyborami parlamentarnymi. Inni zaś wierzą w wytłumaczenia RPP, że obniżki stóp sprzed wyborów były reakcją na szybszy od oczekiwań spadek inflacji i ryzyko nadmiernego schłodzenia gospodarki, a stabilizacja stóp po wyborach była wymuszona niepewnością co do decyzji nowego rządu dotyczących tarczy antyinflacyjnej i polityki fiskalnej.

Zdaniem wielu analityków stopy procentowe nie drgną przez jeszcze wiele miesięcy.