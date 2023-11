Ceny towarów i usług rosną szybciej niż sugeruje sezonowy wzorzec. Nowe dane NBP

Jak podał w czwartek Narodowy Bank Polski, inflacja bazowa wedle najpopularniejszej miary, tzn. wskaźnika cen konsumpcyjnych (CPI) z wyłączeniem energii i żywności, zmalała w październiku do 8,0 proc. z 8,4 proc. we wrześniu. To najniższy wynik od kwietnia 2022 r., ale minimalnie wyższy niż szacowali ekonomiści pod koniec minionego miesiąca.

Podwyżka wyraźnie większa od wzorca

W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług z kategorii bazowych wzrosły w październiku o 0,6 proc., podczas gdy we wrześniu zmalały o 0,1 proc., co było pierwszym takim przypadkiem od maja 2020 r.

Październikowa zwyżka cen towarów i usług z kategorii bazowych była w tym roku wyraźnie większa niż sugeruje sezonowy wzorzec. Średnio w dekadzie przed pandemią Covid-19 (lata 2010-2019) ceny te rosły w tym miesiącu o 0,3 proc.