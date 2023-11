Inflacja była nieco wyższa w październiku. GUS zrewidował dane

Do wyhamowania wzrostu cen towarów przyczyniła się wyraźnie polityka marżowa Orlenu, który przed wyborami obniżył ceny paliw pomimo drożejącej wtedy na globalnym rynku ropy naftowej. To pomogło zbić ceny na stacjach benzynowych w Polsce o 4,2 proc. w stosunku do września i o 14,4 proc. rok do roku. Jak podaje GUS, odjęło to od miesięcznej zwyżki CPI ponad 0,2 pkt proc. (inaczej mówiąc, gdyby ceny paliw były stabilne, CPI wzrósłby w październiku o 0,6 proc.)

W stosunku do września wyraźnie, o 0,4 proc., podrożała natomiast żywność i napoje bezalkoholowe. Ale za sprawą wysokiej bazy odniesienia wzrost cen towarów z tej kategorii w ujęciu rok do roku wyniósł 7,9 proc., najmniej od lutego 2022 r., gdy w życie weszła tzw. tarcza antyinflacyjna, obniżająca z 5 proc. do zera VAT na podstawowe artykuły żywnościowe.

Na podstawie środowych danych ekonomiści szacują, że tzw. inflacja bazowa, nie obejmująca cen energii, paliw i żywności, wyhamowała w październiku do 8 proc. rok do roku z 8,4 proc. we wrześniu. We wrześniu inflacja bazowa wyhamowała znacznie wyraźniej, z 10 do 8,4 proc. rok do roku, ale przyczyniło się do tego rozszerzenie programu darmowych leków oraz obniżki ceny biletów kolejowych. Do tego sezonowe podwyżki cen odzieży i obuwia, za sprawą bardzo letniej we wrześniu pogody, przesunęły się częściowo na październik (w minionym miesiącu towary z tej kategorii podrożały o 4,4 proc. rok do roku po zwyżce o 4,3 proc. miesiąc wcześniej).

Utrzymująca się na wysokim poziomie inflacja bazowa sugeruje, że presja na wzrost cen w gospodarce pozostaje silna m.in. za sprawą szybkiego wzrostu płac. Z jednej strony prowadzi do to wzrostu kosztów firm, co szczególnie mocno przekłada się na ceny usług, z drugiej skutkuje poprawą sytuacji finansowej gospodarstw domowych i wzrostem popytu konsumpcyjnego. Z tego powodu ekonomiści sądzą, że w najbliższych miesiącach, gdy wygasną efekty wysokiej bazy odniesienia, inflacja nie będzie już malała. Kolejne zniżki są możliwe na początku 2024 r., ale później znów oczekiwana jest stabilizacja dynamiki cen w okolicy 5 proc. rok do roku – i to przy założeniu, że rząd utrzyma w jakiejś formie tzw. tarczę inflacyjną.

- Październik kończy okres ekstremalnie wysokiej bazy statystycznej i o dalsze wyraźne spadki inflacji będzie już znacznie trudniej. Spodziewamy się, że inflacja CPI utrzyma się powyżej 6,5 proc. do końca bieżącego roku – napisali na X. (dawniej Twitter) ekonomiści z banku Pekao.