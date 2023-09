Marek Belka: Putinflacja się skończyła, mamy teraz PiSflację i Orlenflację

Według niego, ostatnie obniżki cen stanowią jedynie odzwierciedlenie obniżki cen paliw w stosunku do zeszłego roku, a nie z miesiąca na miesiąc. „Bo te rosną. Mówiąc krótko: inflacja wywołana wzrostem cen z importu już się skończyła. Nawiązując do poetyki Adama Glapińskiego: Putinflacja się skończyła, mamy w tej chwili do czynienia z PiSflacją i Orlenflacją. Obniżka stóp nie ma żadnego znaczenia. NBP przestał już walczyć z inflacją - twierdzi profesor Marek Belka.