EBC: inflacja bazowa w strefie euro osiągnęła już szczyt

EBC stwierdził, że jego własny miernik trwałego i wspólnego składnika inflacji (PCCI) „zaczął — wydaje się — maleć również w przypadku usług”. Mierniki inflacji bazowej superbanku mieszczą się nadal w szerokim przedziale od 2,9 do 6.9 proc. dla czerwca, a te, które można najłatwiej przewidzieć znajdują się „w dolnej połowie tego przedziału” — odnotował Reuter.

Na początku minionego tygodnia, gdy nadal spekulowano o możliwej przerwie we wrześniu w podnoszeniu stóp przez EBC, prezes Christine Lagarde nie zajęła wyraźnego stanowiska. — Być może dojdzie do kolejnej podwyżki stóp, a być może do przerwy. Niezależnie jednak od daty, we wrześniu czy później, taka przerwa nie miałaby ostatecznego charakteru. Przerwę można rozważać. gdy inflacja zmaleje na trwale do celu 2 proc. — zastrzegła w relacji AFP.