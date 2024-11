Rzecznicy zwrócili też uwagę na pilną potrzebę zmian w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tak by stworzyć nowe formy pieczy, np. placówki opiekuńczo-wychowawczej o charakterze interwencyjnym, przeznaczonej wyłącznie dla małoletnich cudzoziemców bez opieki i dostosowanej do ich potrzeb. Obecnie takich miejsc dramatycznie brakuje, a małoletni trafiają tymczasowo do ośrodków Straży Granicznej, gdzie jednak spędzają dużo czasu, ze względu na znaczne obciążenie systemu pieczy zastępczej. Specjalistyczne placówki powinny zapewnić bezpieczeństwo, kompleksową opiekę i sprzyjające warunki do harmonijnego rozwoju podopiecznych. Muszą być zatem prowadzone przez osoby posiadające – jeśli to możliwe – doświadczenie w pracy z dziećmi cudzoziemskimi, przygotowane do pracy w środowisku międzykulturowym, a także wspieranych przez tłumaczy i psychologów. Niezbędne jest bowiem zidentyfikowanie potrzeb zdrowotnych, edukacyjnych, psychologicznych i kulturowych każdego z podopiecznych.

Granica polsko-białoruska. Trudności z określeniem wieku oraz detencją małoletnich migrantów

RPO i RPD zwracają też uwagę na problemy z weryfikacją wieku cudzoziemca, który nie posiada dokumentów pozwalających to stwierdzić. Jest to oczywiście ważne dla stanu prawnego tej osoby – czy może ona być wciąż uznawana za „dziecko”. Standardy międzynarodowe przewidują weryfikację z wykorzystaniem metod naukowych, w sposób bezpieczny i uwzględniający potrzeby dziecka, w tym specyfikę jego płci i kultury z której pochodzi. Ma to pozwolić uniknąć ryzyka naruszenia integralności fizycznej i godności ludzkiej dziecka. Rzecznicy wskazują też, że tryb weryfikacji wieku cudzoziemców powinien mieć charakter kompleksowy, uwzględniający także czynniki psychologiczne, rozwojowe czy środowiskowe. Tymczasem w Polsce stosuje się przede wszystkim badania kości. Należy przy tym również uwzględniać margines błędów takich badań a wątpliwości rozstrzygać na korzyść małoletniego.

W szczególności może mieć to znacznie przy umieszczaniu dzieci-cudzoziemców w strzeżonych ośrodkach Straży Granicznej. Mimo starań i apeli organizacji pozarządowych polskie prawo wciąż na to pozwala. Ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony wyłącza spod tej regulacji małoletnich cudzoziemców przebywających na terytorium RP bez opieki, zaś ustawa o cudzoziemcach, wyłącza jedynie z tzw. detencji imigracyjnej (pozbawiania wolności dla celów postępowań migracyjnych) tych małoletnich bez opieki, którzy nie ukończyli 15. roku życia. Zdaniem Rzeczników ponownie niedopuszczalne jest różnicowanie sytuacji dzieci ze względu na rodzaj postępowania toczonego w ich sprawie. Stoi w sprzeczności z wyrażonym w art. 2 Konwencji o prawach dziecka oraz w art. 32 ust. 1 Konstytucji RP obowiązkiem równego traktowania przez władze publiczne podmiotów podobnych. Możliwość detencji migracyjnej powinna być wobec nieletnich wyłączona niezależnie od ich wieku. Podkreślają przy tym, że środek ten zawsze wykracza poza niezbędną konieczność i nawet przy najlepszych warunkach i staraniach personelu strzeżonych ośrodków – może negatywnie odbić się na psychice i dalszym rozwoju dzieci