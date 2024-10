Prof. Ewa Łętowska: Donald Tusk nie może zawiesić prawa azylowego

W ocenie prof. Łętowskiej, zrozumiały jest protest organizacji pozarządowych, który po zapowiedzi premiera „wylał się szeroką falą”.

- I słusznie, ponieważ jest to decyzja par excellence polityczna. Ja nawet jej nie oceniam, ponieważ widzę jej propagandowy walor zarówno krajowy, jak i zagraniczny. Dopiero poznamy szczegóły, bo chyba jest szykowany jakiś projekt – zauważyła prawniczka.

Prof. Łętowska: w Finlandii zrobiono coś innego

Odnosząc się do argumentu premiera, że czasowe zawieszenie wniosków azylowych wprowadzono w maju w Finlandii, prof. Łętowska powiedziała, że pomysł premiera, to "na pewno nie jest to, co zrobiła Finlandia".

- W Finlandii po pierwsze uchwalono już ustawę z zakresu takiego ustawodawstwa nadzwyczajnego – tam jest to możliwe. Coś w rodzaju specustawy, która odnosi się do pewnego stanu wyjątkowego. A więc to nie jest normalna ustawa. Poza tym jest czasowo ograniczona. Ona wprowadza możliwość powstrzymania się z przyjmowaniem wniosków azylowych na pewnym terytorium – pamiętajmy, że Finlandia ma bardzo długą granicę z Rosją. To jest coś zupełnie nieporównywalnego do tego, co istnieje u nas w tej chwili - wyjaśniła prof. Łętowska.