TSUE: nawrócony na chrześcijaństwo ma szanse na azyl w Unii

Austriacki trybunał administracyjny zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem, czy przesłanka taka jest zgodna z dyrektywą w sprawie kwalifikowania. Odpowiedź TSUE była przecząca.

Gdy zagrożona jest wolność lub życie, wydalić nie można

- Dyrektywa w sprawie kwalifikowania nie pozwala na ustanowienie domniemania, zgodnie z którym każde złożenie kolejnego wniosku, uzasadnionego okolicznościami wywołanymi celowo przez samego wnioskodawcę po opuszczeniu kraju pochodzenia, wynika z zamiaru popełnienia nadużycia i instrumentalizacji procedury udzielania ochrony międzynarodowej. Każdy kolejny wniosek należy ocenić indywidualnie - stwierdził Trybunał.

Wyjaśnił, że jeśli zainteresowany wykazał w sposób wiarygodny, iż przeszedł na chrześcijaństwo "z wewnętrznego przekonania" oraz aktywnie praktykuje tę religię, to nie można podnosić, że miał zamiar popełnienia nadużycia i instrumentalizacji procedury azylowej. Jeśli zatem wnioskodawca spełnia przesłanki przewidziane w dyrektywie, kwalifikujące go do uznania za uchodźcę, to taki status należy mu przyznać.

- Jeśli natomiast stwierdzono zamiar popełnienia nadużycia i instrumentalizacji procedury, to przyznania statusu uchodźcy można odmówić nawet wtedy, gdy zainteresowany słusznie obawia się prześladowania w kraju pochodzenia - wskazał TSUE.

Dodał jednak, że obcokrajowiec zachowuje w takiej sytuacji przymiot „uchodźcy” w rozumieniu konwencji genewskiej. To oznacza, że korzysta z ochrony zagwarantowanej w tej konwencji, która zabrania m.in. wydalenia i zawrócenia do granicy terytoriów, gdzie jego życiu lub wolności zagrażałoby niebezpieczeństwo ze względu na jego religię.

sygn. akt C-222/22